Чоловіка вбили, а жінку ґвалтували

50-річна Анна розповіла, що окупанти увірвалися в її будинок 7 березня. Зауважимо, ім'я жінки змінили з міркувань безпеки.

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Під дулом зброї росіянин відвів мене до будинку неподалік. Він наказав мені роздягнутися, інакше застрелить. Він постійно погрожував мене вбити, якщо я не зроблю, як він сказав. Потім почав ґвалтувати,

– розповіла Анна.

Напав на жінку молодий худорлявий чеченець. Згодом у будинок зайшли ще 4 російських солдатів та вивели ґвалтівника. Лише так жінка змогла врятуватися.

Водночас чоловіка Анни, який біг за чеченцем, щоб допомогти дружині, пристрелили у живіт. Анна знайшла його всього в крові. Пораненого так і не змогли відправити у лікарню, тому він загинув за 2 дні.

Дружина разом з сусідами поховала коханого на задньому дворі свого будинку. Коли вона розповідала журналістам цю історію, то не переставала плакати. Зараз жінка отримує психологічну допомогу після пережитого.



Анна поховала свого чоловіка на подвір'ї / Фото BBC

Четверо солдатів пробули у будинку Анни кілька днів. Вони погрожували їй зброєю та вимагали віддати речі чоловіка.

Коли вони пішли, я знайшла наркотики і віагру. Вони були під кайфом та п'яні. Більшість з них – вбивці, ґвалтівники і мародери. Лише деякі адекватні,

– зазначила Анна.

Перед Анною чеченець ґвалтував ще одну жінку

Сусіди розповіли, що ґвалтівник Анни кілька днів перед тим знущався з іншої жінки, якій було 40 років. Нелюд забрав свою жертву в інший будинок та жорстко знущався з неї. Розкішна кімната з золотим узголів'ям ліжка стала місцем злочину. Вижити жінці не вдалося – чеченець перерізав їй горло.

Тіло жінки на закривавленому ліжку знайшли російські окупанти. Вони поховали її в саду й написали на дзеркалі помадою, де знайти місце поховання. Згодом поліція провела ексгумацію та передала тіло на експертизу.



Росіяни написали на дзеркалі, де похоронили жінку / Фото BBC

Ґвалтували кілька днів і погрожували сину

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про ще одну справу, яку зараз розслідують правоохоронці. Мовиться про злочини, які росіяни здійснили в будинку, де жило подружжя з маленьким сином. 9 березня окупанти застрелили чоловіка, бо він хотів захистити своїх рідних.

Після цього двоє військових неодноразово ґвалтували жінку. Вони йшли, а потім поверталися. Тричі поверталися, щоб зґвалтувати її. Погрожували, що якщо вона буде чинити опір, вони зашкодять маленькому сину. Щоб захистити дитину, жінка не пручалася,

– повідомив Нєбитов.

Після того окупанти спалили будинок сім'ї та вбили собак. Матері з сином вдалося врятуватися й розповісти про все поліцейським.

Тіло вбитого чоловіка сусіди поховали у саду.



Окупанти спалили будинок родини над якою знущалися / Фото BBC

Ґвалтували й казали, що це для того, щоб жінки більше не народжували українців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що в одному з підвалів Бучі росіяни систематично ґвалтували 25 жінок віком від 14 до 24 років. 9 з них завагітніли від цих покидьків.

Російські солдати сказали їм, що зґвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей,

– наголосила Денісова.

25 річна жінка розповіла, як її 16-річну жінку зґвалтували просто посеред вулиці. У той час окупант кричав, що зробить таке з "кожною нацистською повією".

Наразі оцінити всі масштаби злочинів російської армії неможливо. Адже багато жертв не готові розповідати про те, що з ними вчинили рашисти.

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