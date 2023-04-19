57-річна Любов жила на Херсонщині, неподалік біля моря. Вона мала невеличкий бізнес, але після початку російської окупації їй довелось виживати.

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Росіяни заблали українські символи

Жінка розповіла, що в січні цього року росіяни без запрошення прийшли до неї у будинок. Вони запевняли, мовляв, шукають зброю, хоча ніякої зброї жінка не мала.

У Любові вилучили мапу та прапор України, прапор. Забрали сувенірні магнітики з символікою України та мак з синьо-жовтою стрічкою. Це все росіяни назвали "речовими доказами" проти жінки. Потім її повезли у катівню, де тримали 5 днів.

Окупанти різали ножем та змушували копати могилу

Любов пригадала ті кошмарні дні. Окупанти били її, змушували роздягатися, різали ножем, погрожували зґвалтувати і вбити.

Жінка зізналась, що її вивозили у поле, де знову били. Потім ставили на коліна й приставляли пістолет до голови. Потім нелюди змушували копати собі могилу.

Я бачила, як тортурам піддають інших людей. Їх виводили з чорними пакетами на голові, я дуже за них переживаю і дуже хотіла б їх знайти, але не впевнена, що вони живі,

– пригадала Любов.

Потім росіяни відпустили жінку, але пригрозили, що ще прийдуть. Крім того, вони пограбували її дім, забрали навіть батькові нагороди.

Любові дивом вдалось виїхати на підконтрольну теритоорію України.