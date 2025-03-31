Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Крим.Реалії".

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Що сталося на вокзалі в Криму 31 березня

Російське МНС повідомило про вибух у Криму і задимлення. Звісно, вибух подали як "хлопок".

Відбулося коротке замикання контактної колії електропоїзда, як результат – хлопок.

Це сталося на залізничному вокзалі у Сімферополі. У відомстві запевнили, що ніхто не постраждав, а на місці працюють профільні служби.

У місцевих проросійських ЗМІ інцидент назвали "ситуацією на залізничному вокзалі Сімферополя". Поїзди затримувалися, наприклад, електричка сполученням Севастополь – Сімферополь зупинилася на станції у Поштовому (Бахчисарайський район). Наразі рух поїздів поновили.

Останні новини Криму

Іноземні ЗМІ нещодавно написали: Путін настільки боявся, що ЗСУ підуть на Крим після звільнення Херсона, що був готовий ударити по Україні ядерною зброєю.

Ще одним інсайдом є інформація про можливий удар улітку 2024-го ракетами ATACMS по Кримському мосту. На жаль, він був невдалим.