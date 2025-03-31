Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Что произошло на вокзале в Крыму 31 марта

Российское МЧС сообщило о взрыве в Крыму и задымлении. Конечно, взрыв подали как "хлопок".

Произошло короткое замыкание контактного пути электропоезда, как результат – хлопок.

Это произошло на железнодорожном вокзале в Симферополе. В ведомстве заверили, что никто не пострадал, а на месте работают профильные службы.

В местных пророссийских СМИ инцидент назвали "ситуацией на железнодорожном вокзале Симферополя". Поезда задерживались, например, электричка сообщением Севастополь – Симферополь остановилась на станции в Почтовом (Бахчисарайский район). Сейчас движение поездов возобновили.

Последние новости Крыма

Иностранные СМИ недавно написали: Путин настолько боялся, что ВСУ пойдут на Крым после освобождения Херсона, что был готов ударить по Украине ядерным оружием.

Еще одним инсайдом является информация о возможном ударе летом 2024-го ракетами ATACMS по Крымскому мосту. К сожалению, он был неудачным.