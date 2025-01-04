Про це розповідає 24 Канал з посиланням на X американського техномагнат. Він вимагає змінити уряд і звинувачує прем'єр-міністра Кіра Стармера в співучасті у цих злочинах.

Сексуальні злочини у Британії

Ілон Маск звинуватив Кіра Стармера, який у 2008 – 2013 роках очолював Королівську прокурорську службу, у причетності до масштабного злочину.

Стармер повинен піти та постати перед обвинуваченнями в співучасті у найгіршому масовому злочині в історії Британії,

– заявив Маск.

Він також підтримав ідею національного розслідування та закликав до дострокових виборів: "Народ Британії не хоче цього уряду. Нові вибори!"

У своїх публікаціях Маск поширював новини із заголовками про "понад мільйон дітей-жертв" і "національну трагедію". Водночас він підтримав ультраправу "Партію реформ", яка також вимагає розпуску парламенту.

Реакція на скандал

Представники уряду та опозиції відповіли Маску різко. Тіньовий міністр охорони здоров’я Уес Стрітінг звинуватив його у поширенні дезінформації, заявивши, що уряд серйозно ставиться до захисту дітей.

Міністр охорони здоров’я Ендрю Гвінн порадив Маску "зосередитися на проблемах у США", наголосивши, що розслідування вже проводились і нових не потребують.

Коріння скандалу

Скандал вибухнув після оприлюднення історій про зґвалтування дітей у Олдхемі, Рочдейлі, Ротерхемі та інших містах. Наприклад, у Ротерхемі за 16 років сексуального насильства зазнали 1400 дітей, і більшість ґвалтівників були британцями пакистанського походження.

У Телфорді протягом 40 років зґвалтували до 1000 дівчат, але розслідування гальмували через "нервозність щодо раси".

Незалежний звіт 2022 року виявив серйозні недоліки в роботі правоохоронців і чиновників, які дозволяли злочинцям діяти безкарно. Однак очільниця розслідування Алексіс Джей у 2024 році заявила, що уряд проігнорував усі 20 її рекомендацій.

Один з прикладів злочинів, опублікованих у ЗМІ:

Це відбулося у жовтні 2006 року, коли 12-річна Софі прийшла у відділок поліції заявити про сексуальне насильство. Поліцейський звинуватив її у нетверезості та наказав залишити приміщення.

Двох чоловіків, які чекали під відділком, поліція проігнорувала. Після виходу дівчинку зґвалтували в машині, а потім – у будинку іншого чоловіка.

Таксист, який обіцяв допомогти, відвіз її до будинку, де відбулося групове зґвалтування.

Політичні наслідки

Консерватори закликали до національного розслідування, тоді як Лейбористська партія запевняє, що ситуацію контролюють.

Тим часом Маск продовжує критикувати британську владу, закликаючи до радикальних змін. Скандал загрожує стати політичною кризою, яка вплине на майбутнє уряду Великої Британії.