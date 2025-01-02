Американський мільярдер вважає, що у Великій Британії потрібно провести нові вибори. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ілона Маска.

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Що Маск каже про Стармера

Маск написав серію постів на X, де розкритикував роботу Стармера на посаді головного державного обвинувача. Окрім цього, закликав звільнити з в'язниці ультраправого активіста Томмі Робінсона та заявив, що лише партія Найджела Фараджа Reform UK зможе "врятувати Велику Британію".

Нагадаємо, що раніше Маск назвав Шольца бовдуром та перекрутив ім'я німецького канцлера. Американський мільярдер також прокоментував пост щодо майбутніх виборів та заявив, що Шольц програє.

Перед тим Маск висловився про розпад "світлофорної коаліції" та обізвав німецького канцлера дурнем. Шольц відреагував на його заяву та відповів, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів. А також додав, що Маск не є главою держави.