Рольф Мютценіх заявив, що американський мільярдер Ілон Маск перейшов "межі допустимого" в американо-німецьких відносинах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Нападки, спрямовані на всіх громадян

Представник СДПН відреагував на образливі випади Маска на адресу німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Він зазначив, що висловлювання бізнесмена є скандальними.

Словесні нападки на федерального президента спрямовані, таким чином, на всіх громадян,

– наголосив Мютценіх.

Він переконаний, що потрібно з'ясувати, чи неодноразові прояви неповаги, наклеп і втручання у виборчу кампанію також були висловлені від імені нової влади США. Це пов'язано із тим, що Дональд Трамп має намір призначити Маска головою Департаменту ефективності уряду США.

Мютценіх вважає, що виклики, які стоять перед ними, можуть бути вирішені тільки у випадку відносин між Німеччиною і США.

Раніше Ілон Маск негативно висловився про канцлера Німеччини Олафа Шольца, назвавши його бовдуром у соцмережі X. Маск також передбачив, що Шольц програє на майбутніх виборах.