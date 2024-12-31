Маск вже не вперше обзиває Шольца. Цього разу на своїй сторінці в соцмережі X він назвав його бовдуром, передає 24 Канал з посиланням на Ілона Маска.

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Чому Маск назвав Шольца дурнем

Ілон Маск прокоментував пост щодо майбутніх виборів та заявив, що Шольц програє. Окрім цього, він також перекрутив ім'я німецького канцлера.

Канцлер Оаф Шітц, або як його там звуть, програє,

– впевнений Маск.

Раніше мільярдер назвав Шольца дурнем, коментуючи розпад "світлофорної коаліції". Шольц відреагував на заяву Маска та відповів, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів. Німецький канцлер додав, що Маск не є главою держави.

На слова Маска також відреагувала заступниця речника німецького уряду Крістіана Хоффманн та заявила, що на X є свобода для дурнів.