Российские СМИ пишут, что педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство", информирует 24 Канал. Мужчина уже задержан.

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Педофил изнасиловал девочек в возрасте 10 – 12 лет

По информации российских СМИ, педофилом оказался официально безработный 49-летний Геннадий Измайлов. Насильник вошел в комнату отдыха и совершил действия сексуального характера в отношении пяти школьниц 10 – 12 лет.

Сообщается, что четыре девочки из временно оккупированной Донецкой области, одна из Московской области. Как извращенец попал в детский лагерь, выясняется.

С задержанным работают следователи. Против педофила возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних.

Российские СМИ информируют, что Измайлова ранее уже привлекали за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.

Также сообщается, что он устроил рейд по нескольким детским лагерям. Ночью он заходил в комнаты и трогал спящих девочек. Вожатых извращенец перед этим запирал в их комнатах.

Задержали извращенца уже на территории другого детского лагеря в Анапе.

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