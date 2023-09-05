По данным полиции, на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. После изнасилования скрылся с места происшествия.

Читайте также Оккупанты по очереди насиловали девушку на Харьковщине: прокуратура раскрыла жуткие детали

Подозреваемому грозит до 12 лет за решеткой

Как предварительно установили правоохранители, 3 сентября около 23:00 в одном из сел Львовской области 34-летний мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал 15-летнюю девушку,

– рассказали в отделе коммуникаций.

Полицейские добавили, что установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет меру пресечения.

Обратите внимание! В полиции отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Киевлянин "накачал" наркотиками и изнасиловал несовершеннолетнюю