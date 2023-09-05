Заявление об изнасиловании малолетней поступило в Днепровское управление полиции в апреле. По словам матери, противоправные действия совершил неизвестный мужчина, к которому накануне несовершеннолетняя дочь ездила на встречу.

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Заставил употреблять амфетамин, изнасиловал и закрыл в гараже

Начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции отметил, что правоохранители провели ряд неотложных оперативных и следственных действий и установили, что к совершению преступления причастен местный житель, познакомившийся с несовершеннолетней в соцсети.

Валерий Джус рассказал, что мужчина долгое время вел переписку с девочкой, а затем пригласил ее на свидание. После прогулки малолетняя хотела уехать домой, но новый знакомый оказывал на нее психологическое давление и настоял следовать за ним. Таким образом, ребенок оказался в гараже злоумышленника на территории Днепровского района.

41-летний киевлянин приказал девочке выключить телефон и заставил употребить амфетамин, после чего она стала плохо себя чувствовать. Злоумышленник решил воспользоваться его беспомощным состоянием и изнасиловал ребенка, затем закрыл в гараже и пошел по своим делам. Поскольку дочь не выходила на связь, мать обратилась в полицию с уведомлением об исчезновении. Через несколько часов мы разыскали девочку и задержали подозреваемого,

– сказал Джус.

Подозреваемый задержан / Фото полиции

Киевлянину сообщили о подозрении сразу по 4 статьям

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. В частности:

часть 4 статьи 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия;

часть 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы малолетнего лица;

часть 1 статьи 309 – незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта;

часть 3 статьи 314 – незаконное введение в организм малолетнего лица психотропных веществ.

Валерий Джус также отметил, что полицейские уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. На время следствия подозреваемый находился под стражей. Обратите внимание! Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой. Читайте также На оккупированной Луганщине подорвали "председателя таможни" Афанасьевского: это дело рук СБУ

В Киеве мужчина пытался изнасиловать мальчика в общественном туалете

Недавно столичные следователи сообщили о подозрении мужчине за совершение действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика.

В полиции рассказали, что злоумышленник закрыл ребенка в кабинке общественного туалета и пытался изнасиловать. Однако люди услышали крики мальчика.

Подозреваемый был задержан. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.