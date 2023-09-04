Злоумышленник закрыл ребенка в кабинке общественного туалета и пытался изнасиловать. Однако благодаря неравнодушным гражданам, услышавшим крик ребенка, мужчину задержали.

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Как стало известно, в полицию поступило сообщение о развратных действиях неизвестного мужчины в отношении 12-летнего мальчика в общественном туалете на территории парка "Партизанская слава". На место сразу прибыли правоохранители.

Оказалось, что мальчик вместе с родителями отдыхал в парке. Около 20 часов вечера ребенок пошел в уборную, которая находилась неподалеку. В это время за ним вошел неизвестный мужчина, силой затолкал малолетнего в кабинку и пытался изнасиловать.

На крики ребенка забежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец держал злоумышленника и позже передал правоохранителям.

Теперь 43-летнему киевлянину сообщили о подозрении по статье о покушении на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Сейчас суд решает вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.



Полиция задержала педофила / фото правоохранителей

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