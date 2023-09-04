Злоумышленник закрыл ребенка в кабинке общественного туалета и пытался изнасиловать. Однако благодаря неравнодушным гражданам, услышавшим крик ребенка, мужчину задержали.
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Как стало известно, в полицию поступило сообщение о развратных действиях неизвестного мужчины в отношении 12-летнего мальчика в общественном туалете на территории парка "Партизанская слава". На место сразу прибыли правоохранители.
Оказалось, что мальчик вместе с родителями отдыхал в парке. Около 20 часов вечера ребенок пошел в уборную, которая находилась неподалеку. В это время за ним вошел неизвестный мужчина, силой затолкал малолетнего в кабинку и пытался изнасиловать.
На крики ребенка забежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец держал злоумышленника и позже передал правоохранителям.
Теперь 43-летнему киевлянину сообщили о подозрении по статье о покушении на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Сейчас суд решает вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция задержала педофила / фото правоохранителей
Другие подобные жуткие случаи
- Напомним, что в Хмельницкой области 67-летнего мужчину разоблачили на совершении сексуального насилия в отношении своей внучки. Его поймали когда он пытался изнасиловать ребенка в день его рождения.
- В прокуратуре Днепропетровской области сообщили ужасающие детали изнасилования 12-летней девочки. Обидчика уже задержали. Им оказался житель Синельниковского района. Более того, насильник раньше уже был в тюрьме.
- В Киеве полиция задержала журналиста, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Этот сотрудник СМИ также хранил детскую порнографию.
- Также в Броварах Киевской области мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. Правоохранители уже задержали злоумышленника. Оказалось, что злоумышленник – переселенец из Бердянска, ранее судимый. Он был техническим работником в одном из пивоваренных лицеев.
- Кроме этого, в Закарпатье мужчина вместе с женой насиловали ребенка и снимали отдельные эпизоды на видео. Ребенок сам решился обратиться в полицию. Горе-"родителей" уже задержали.