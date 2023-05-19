Негодяем оказался уроженец Бердянска. Ранее он уже был судим.

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В Броварах изнасиловали ребенка

Начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что полиция задержала мужчину, который изнасиловал ребенка в Броварах. Это 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

Каким же существом нужно быть, чтобы совершать сексуальное насилие над 4-летней девочкой,

– подчеркнул Небытов.

Представитель ГУ НП Киевской области Ирина Прянишникова рассказала детали ужасного события. Как оказалось, мама девочки собиралась к врачу, а дочь на время оставила у подруги. Ближе к 19:00 в квартиру, где находился ребенок, зашел "погостить" насильник.

Женщины в тот момент возились на кухне, когда услышали, как кричит ребенок. Они бросились в комнату и увидели, как из квартиры спешно убегает их гость. Затем врачи осмотрели девочку и подтвердили признаки полового акта на теле ребенка.

Так, злоумышленник – переселенец из Бердянска, ранее судимый. Он был техническим работником в одном из броварских лицеев. Злоупотреблял алкоголем, и, вероятно, в момент совершения преступления был нетрезвым.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.



В Броварах поймали насильника / фото полиции



Негодяем оказался уроженец Бердянска / фото полиции

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