Негідником виявився уродженець Бердянська. Раніше він вже був судимий.

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У Броварах зґвалтували дитину

Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що поліція затримала чоловіка, який зґвалтував дитину у Броварах. Це 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж.

Якою ж істотою треба бути, щоб чинити сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою,

– наголосив Нєбитов.

Речниця ГУ НП Київської області Ірина Прянішнікова розповіла деталі жахливої події. Як виявилось, мама дівчинки збиралася до лікаря, а доньку на якийсь час залишила у подруги. Ближче до 19:00 у квартиру, де перебувала дитина, зайшов "погостювати" ґвалтівник.

Жінки у той момент поралися на кухні, коли почули, як кричить дитина. Вони кинулися у кімнату та побачили, як з квартири поспіхом втікає їхній гість. Згодом лікарі оглянули дівчинку та підтвердили ознаки статевого акту на тілі дитини.

Так, зловмисник – переселенець з Бердянська, раніше судимий. Він був технічним працівником в одному з броварських ліцеїв. Зловживав алкоголем, і, ймовірно, на момент скоєння злочину був нетверезим.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.



У Броварах піймали ґвалтівника / фото поліції



Негідником виявився уродженець Бердянська / фото поліції

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