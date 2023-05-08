За даними ДБР, зґвалтування було груповим. А скоїли його після "відпочинку" з алкоголем.

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Жертва була їхньою знайомою

Як повідомили в ДБР, спершу троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. Згодом до них доєдналася знайома, а саме неповнолітня дівчина, яка згодом й стала жертвою злочину.

За попередньою інформацією правоохоронців, особисте знайомство з чоловіками не вберегло дівчину. Так, після пиятики чоловіки зґвалтували її з застосуванням фізичної сили.

Усіх зловмисників затримали

8 травня ДБР повідомила, що усіх причетних до злочину уже затримали. І правоохоронці, що підозрюються у злочині, і їхній спільник свою провину категорично заперечують.

Однак досудове розслідування за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури триває й далі. В його ході встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи та допитуються свідки.

Самих правоохоронців та їхнього спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб. Це порушує частину 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років,

– підкреслили в ДБР.

Також у Державному бюро розслідувань повідомили, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу усім трьом затриманим.