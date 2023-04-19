Загалом зафіксовано 36 епізодів злочинів над малолітніми дітьми. 18 з них – особливо тяжкі.

Важливо Рідна матір ґвалтувала власних дітей та морила їх голодом: моторошна історія з Броварів

Подружжя з Київщини знущалося зі своїх дітей

29-річна мешканка Броварщини разом з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над своїми дітьми.

Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

Правоохоронці зауважили, що наразі життю і здоров’ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує.

За скоєне горе-батькам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція затримала горе-батьків з Київщини: дивіться відео

Що цьому передувало

У лютому цього року у Київській області правоохоронці затримали 29-річну жінку, що знущалася з власних дітей. Вона могла на їхніх очах займатись коханням зі своїм чоловіком та зовсім не дбала про те, аби вони жили в нормальних умовах.

Раніше було виявлено, що діти живуть у поганих умовах. Вони не їли нормально, а у квартирі антисанітарія. До того ж батьки дітей вживали алкоголь.

У родини не було грошей на туалетний папір, тому це робили ганчірками. Окрім того, ці клаптики тканини дітям запихали до рота, коли їх ґвалтували.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що після смерті своєї дружини 47-річний піп Московського патріархату неодноразово вчиняв розпусні дії щодо своїх доньок. На щастя, його вже затримали.

Священник-педофіл розбещував двох своїх доньок віком 13 та 15 років. Батько домагався дівчат, коли залишався з ними наодинці вдома.