Днями набула розголосу справа стосовно того, що у Закарпатській області мати зі своїм чоловіком ґвалтувала 12-річну доньку. У п'ятницю, 31 березня, журналісти повідомили, що подружжя відправили під варту без права внесення застави.

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Найбільш суворе покарання

Слід наголосити, що дівчинка сама звернулася до правоохоронців та розповіла їм про злочин своїх опікунів. Слідство встановило, мати постраждалої разом зі співмешканцем (вітчимом) скоювала акти сексуального насилля щодо дитини. Цей процес часто знімався на відео, підтвердження чому знайшли силовики під час обшуків.

Тячівська окружна прокуратура в суді відстояла необхідність застосування до пари співмешканців, підозрюваних у зґвалтуванні малолітньої дівчинки, найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави,

– написав журналіст Віталій Глагола.

Окрім того, варто зазначити, що медична експертиза встановила наявність множинних розривів жіночої пліви у дівчинки. Ймовірно, сексуальне насилля щодо неповнолітньої здійснювали її батьки ледь не з 7-річного віку.

Зверніть увагу! Слідство у цій справі триває за такими статтями Кримінального кодексу України: частиною 4 статті 152;

частина 1 статті 301-1;

статтею 126-1;

частиною 4 статті 153. У них, зокрема, йдеться про зберігання дитячої порнографії, вчинення домашнього та сексуального насилля.

Варто додати, що зараз з дитиною усе добре. Вона перебуває під опікою соціальних працівників.

Зґвалтування трьома хлопцями дівчини на Закарпатті

Згадаємо до цієї теми, що не так давно стало відомо, що у серпні 2021 року у Верхніх Воротах Мукачівського району троє підлітків вчинили акт сексуального насилля щодо неповнолітньої дівчини та зняли це на відео.

Справа набула розголосу у мережі, адже, на думку громадськості, покарання кривдникам було не справедливе – умовний термін тривалістю у 2 роки.