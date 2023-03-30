Матір та вітчима вже затримали. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. У пресслужбі поліції Закарпаття 24 Каналу підтвердили інформацію.

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У поліції зазначили, що інцидент відбувався у Тячівському районі. Наразі розслідують кримінальні справи за кількома статтями. Серед них – зґвалтування неповнолітньої.

Дитина сама прийшла до поліції

Дівчинка звернулася до правоохоронців напередодні, 29 березня. Вона розповіла, що вітчим неодноразово гвалтував її. Це відбувалось з липня 2021 року. Дитина вирішила це розповісти після того, як дізналась про резонансну історію із несправедливим рішенням суду у "Верхньоворітському зґвалтуванні".

Крім того, з'ясували, що мати дитини також змушувала її вступати в статевий контакт з нею та вітчимом.

Знімали все на камеру

У помешканні батьків правоохоронці знайшли докази, що зґвалтування своєї ж дитини вони знімали на камеру.

Під час експертизи у дівчинки побачили множинні розриви жіночої пліви. Виявилось, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку.

Факти жахають. Перше зґвалтування дівчинка пережила коли поверталася разом з вітчимом від гостей. Насильник зґвалтував її пальцями.

Коли вітчим був на заробітках, він виходив по відеозв'язку до дружини та змушував по черзі "задовільняти пальцями" себе та її доньку.

Тепер дівчинка перебуває під опікою соціальних працівників.



Матір та вітчима затримали / Фото Віталія Глаголи

Резонансне зґвалтування на Закарпатті: коротко