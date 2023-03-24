Суд призначив трьом обвинувачем вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки.

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Підлітки зґвалтували подругу та зняли усе на відео

За даними слідства, у серпні 2021 року дівчина прийшла на запрошення одного з трьох підлітків у підвал. Один із них вдарив дівчину в живіт, інший нахилив її голову та затиснув між ногами, аби та не чинила опору.

Опісля підлітки роздягли дівчину та по черзі почали ґвалтувати її. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри між учнями місцевої школи.

Сама ж дівчина певний час не розповідала нікому про те, що з нею трапилося. Водночас бабуся потерпілої каже, що помітила, як її онука змінилася – вона стала похмурою, замкнутою в собі та мала проблеми зі сном. Про зґвалтування вона дізналася від поліції.

Сама ж дівчина пояснила, що зі зловмисниками була у приятельських стосунках, тому й погодилася на запрошення до підвалу, бо навіть не підозрювала, що з нею можуть таке вчинити. Мовчання після цього дівчина пояснила тим, що відчувала страх та сором через те, що трапилося.

Зловмисники мають виплатити компенсацію

У своєму рішенні про звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном суд врахував те, що про зловмисників добре відгукувалися за місцем проживання й навчання та відсутність судимостей.

Однак постраждала просила виплатити 450 тисяч гривень моральної компенсації, але кожен з кривдників відшкодував по 20 тисяч гривень, через що сторона обвинувачення просила стягнути 390 тисяч гривень різниці на користь дівчини.

Суд задовольнив прохання тільки частково – зловмисників зобов'язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.