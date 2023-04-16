За даними правоохоронців, 14 квітня до поліції звернулась місцева жителька. Вона повідомила, що 43-річний співмешканець ґвалтував її 12-річну доньку.

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Що загрожує чоловіку

Дівчинка зізналась правоохоронцям, що чоловік від 2021 року ґвалтував її. Це підтвердила також і медична експертиза.

Правоохоронці затримали чоловіка. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, тобто – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Йому загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Слідство у справі триває.

Подружжя ґвалтувало дитину й знімали це на відео

На Закарпатті чоловік разом з дружиною ґвалтували дитину й знімали окремі епізоди на відео. Дитина сама наважилась звернутись до поліції. Горе-"батьків" вже затримали.

За даними слідства, чоловік разом зі співмешканкою вчиняли дії сексуального характеру щодо її доньки, яка не досягла 14 років. Окремі епізоди мати дитини знімала на відео та відправляла йому.

Дівчинка сама звернулася до правоохоронців 29 березня. Вона наважилась після того, як дізналась про резонансну історію із несправедливим рішенням суду у "Верхньоворітському зґвалтуванні".

Вона розповіла, що вітчим неодноразово ґвалтував її з липня 2021 року. А "мати" дитини також змушувала її вступати в статевий контакт з нею та вітчимом. Вдома у них знайшли численні відеодокази.

Під час експертизи у дівчинки побачили множинні розриви жіночої пліви. Виявилось, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку.

Після отримання заяви від дитини поліція оперативно затримала матір дівчинки та її співмешканця.

Наразі подружжю обирають запобіжні заходи. Прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою. Дитину взяла під опіку соціальні працівники.