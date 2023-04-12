Російські окупанти щодня сотнями вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 11 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 179 320 загарбників. Тим часом ті окупанти, які ще живі, продовжують шокувати світ своїми звірствами. Місцеві жителі розповіли, що окупанти знущаються навіть з тих, хто їх підтримує, інформує 24 Канал.

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Деталі про вбивство колаборантки

Так, у Горлівці загарбники познущалися з колаборантки Любові Блонської – так званої "заступниці керівника управління освіти". Жінку зґвалтували, а тоді – вбили.

Вбивці наразі мешкають у місцевому мотелі "Изба". Туди вже навідувалася "бавовна".

За словами місцевих жителів, таких звірств – десятки. Смерть Блонської набула розголосу, бо колаборантка була доволі відомою. Що ж, тепер її, вочевидь, чекає VIP-місце на концерті у Кобзона.

Росіяни вбивають "своїх"

Російські окупанти неодноразово показували, що у них немає нічого людського. Неодноразово фіксували випадки, коли загарбники вбивали "своїх". Зокрема, у мережі регулярно публікують дані про ліквідацію вагнерівців. Поранених "колег" залишають на полі бою вмирати.

Полонених повертати Росія також не спішить. Зокрема, Україна надала прізвища загарбників на обмін, водночас країна-терористка вже декілька місяців відмовляється від них.