Российские оккупанты ежедневно сотнями отправляются на концерт к Кобзону. По состоянию на 11 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 179 320 захватчиков. Тем временем те оккупанты, которые еще живы, продолжают шокировать мир своими зверствами. Местные жители рассказали, что оккупанты издеваются даже над теми, кто их поддерживает, информирует 24 Канал.

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Детали об убийстве коллаборантки

Так, в Горловке захватчики поиздевались над коллаборанткой Любовью Блонской – так называемой "заместительницей руководителя управления образования". Женщину изнасиловали, а потом – убили.

Убийцы живут в местном отеле "Изба". Туда уже наведывался "хлопок".

По словам местных жителей, таких зверств – десятки. Смерть Блонской получила огласку, потому что коллаборантка была довольно известна. Что ж, теперь ее, очевидно, ждет VIP-место на концерте у Кобзона.

Россияне убивают "своих"

Российские оккупанты неоднократно показывали, что у них нет ничего человеческого. Неоднократно фиксировали случаи, когда захватчики убивали "своих". В частности, в сети регулярно публикуют данные о ликвидации вагнеровцев. Раненых "коллег" оставляют на поле боя умирать.

Пленных возвращать Россия тоже не спешит. В частности, Украина предоставила фамилии захватчиков на обмен, в то время как страна-террорист уже несколько месяцев отказывается от них.