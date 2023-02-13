Российские СМИ сообщают, что видеоролик обнародовали в телеграмм-канале Grey Zone, приближенном к ПВК "Вагнера". Детали жуткой расправы – рассказывает 24 Канал.

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На кадрах видно, как вагнеровца жестоко убивают кувалдой.

Как передают в российских СМИ, ролик еще одной внесудебной казни заключенного опубликовал телеграмм-канал, приближенный к Пригожину и ППК "Вагнеру". Пока неизвестно, является ли это постановлением или настоящим публичным убийством.

Несмотря на это, добавим, что смертная казнь с помощью кувалды является распространенным методом убийства "своих" среди вагнеровцев. На видео заключенный утверждает, что уехал на войну в Украину, однако очень скоро сдался в плен украинскому войску.

Мужчина называет себя Дмитрием Якущенко и утверждает, что является уроженцем Крыма. Он отмечает, что уехал на фронт из тюрьмы, однако понял, что "это не его война".

По словам вагнеровца, он находился в Днепре, когда внезапно получил удар по голове и потерял сознание. Узник утверждает, что в сознание он пришел в каком-то подвале. Там ему сообщили, что будут судить.

Следует заметить, что все это время, пока вагнеровец рассказывал информацию о себе, за его спиной стоял мужчина. В конце ролика неизвестный стал избивать заключенного кувалдой по голове.

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Многочисленные казни вагнеровцев и "культ кувалды" стали следствием массового дезертирства.