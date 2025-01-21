Відомо, що в Києві по ворожих цілях працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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У Києві працює ППО

Російські війська ввечері 21 січня запустили по Україні ударні безпілотники. Зазначимо, що о 19:56 в Повітряних силах повідомляли про рух дрона у напрямку Києва зі сходу.

Глава КМВА Тимур Ткаченко о 19:57 зазначив, що в повітряному просторі на околицях Києва фіксуються ворожі БпЛА. Вже через кілька хвилин він повідомив про те, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою,

– написав він.