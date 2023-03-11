Постраждалій дівчинці – лише 12 років. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.
Важливо Почалося, коли дитині було 7 років: житель Львівщини роками ґвалтував дівчинку
На Житомирщині батько рік ґвалтував рідну доньку
Так, рідний батько ґвалтував та розбещував свою 12-річну доньку упродовж року. Дівчинка неодноразово жалілась на це мамі, однак та ігнорувала.
Сексуальне насильство пригнічувало емоційний стан дитини, на що звернула увагу шкільний психолог. Після відвертої розмови з ученицею працівники навчального закладу викликали правоохоронців,
– зазначили у прокуратурі.
Що зараз з постраждалою дівчинкою
Наразі триває розгляд справи щодо позбавлення обох горе-батьків батьківських прав. Постраждалу дитину та її рідну сестру на виховання взяла прийомна сім’я.
Що загрожує педофілу
Чоловіку призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. До набуття чинності вироку зловмисник перебуватиме під вартою.
Інші подібні випадки
- На Львівщині 38-річний чоловік роками ґвалтував маленьку дівчинку. Все почалося, коли дитині було лише 7 років.
- Чоловіка з Одещини, який зґвалтував, а потім жорстоко вбив 8-річну дівчинку, засудили на довічне ув'язнення. Вирок винесли 1 лютого.
- Нагадаємо, що у серпні 2016 року у селищі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області в одному з покинутих будинків знайшли мертвою 8-річну дівчинку. Згодом виявилося, що перед смертю дитину зґвалтували.