Постраждалій дівчинці – лише 12 років. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Важливо Почалося, коли дитині було 7 років: житель Львівщини роками ґвалтував дівчинку

На Житомирщині батько рік ґвалтував рідну доньку

Так, рідний батько ґвалтував та розбещував свою 12-річну доньку упродовж року. Дівчинка неодноразово жалілась на це мамі, однак та ігнорувала.

Сексуальне насильство пригнічувало емоційний стан дитини, на що звернула увагу шкільний психолог. Після відвертої розмови з ученицею працівники навчального закладу викликали правоохоронців,

– зазначили у прокуратурі.

Що зараз з постраждалою дівчинкою

Наразі триває розгляд справи щодо позбавлення обох горе-батьків батьківських прав. Постраждалу дитину та її рідну сестру на виховання взяла прийомна сім’я.

Що загрожує педофілу

Чоловіку призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. До набуття чинності вироку зловмисник перебуватиме під вартою.

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