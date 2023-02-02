Повідомляється, що своєї провини злочинець так і не визнав. Деталі резонансної справи – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Вбивство трапилося ще у 2016 році

Близько 7 років тривало слідство над Михайлом Чеботарем – головним підозрілим в умисному вбивстві 8-річної дівчинки Ангеліни Моїсеєнко. У суді довели, що чоловік у нетверезому стані зґвалтував дитину, а потім вирішив вбити її викруткою, щоб приховати свій злочин.

Від отриманих травм маленька Ангеліна померла на місці. 1 лютого 2023 року Михайла Чеботаря визнали винним у злочині.

Вбивця досі стверджує, що нічого не робив. Суд назначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Вбивство 8-річної дівчинки в Лощинівці: як це сталося

  • У серпні 2016 року у селищі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області в одному з покинутих будинків знайшли мертвою 8-річну дівчинку. Згодом виявилося, що перед смертю дитину зґвалтували.
  • Слідство встановило, що дівчинка загинула від проникаючого поранення гострим предметом грудної клітини – зловмисник проштрикнув тіло дитини викруткою. У жертви були пошкоджені серце та легені.
  • Підозрюваного у справі Михайла Чеботаря затримали. Однак його адвокати впродовж років заявляли, що доказів для ув'язнення недостатньо.