Повідомляється, що своєї провини злочинець так і не визнав. Деталі резонансної справи – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також "Била до крові": нові деталі скандалу в дитячому будинку Київщини

Вбивство трапилося ще у 2016 році

Близько 7 років тривало слідство над Михайлом Чеботарем – головним підозрілим в умисному вбивстві 8-річної дівчинки Ангеліни Моїсеєнко. У суді довели, що чоловік у нетверезому стані зґвалтував дитину, а потім вирішив вбити її викруткою, щоб приховати свій злочин.

Від отриманих травм маленька Ангеліна померла на місці. 1 лютого 2023 року Михайла Чеботаря визнали винним у злочині.

Вбивця досі стверджує, що нічого не робив. Суд назначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зверніть увагу Моторошний злочин: у США жінка застрелила вагітну, аби забрати її дитину

Вбивство 8-річної дівчинки в Лощинівці: як це сталося