Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлії Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

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Правоохоронці прокоментували теракт на Одещині

Вибух 23 березня пролунав близько 18:00: це сталося після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, за попередніми даними, могла бути вибухівка. Відомо, що жінка загинула на місці від отриманих травм, а постраждалим поліцейським надали медичну допомогу, зараз вони перебувають у задовільному стані.

Згодом правоохоронці встановили особу жінки – нею виявилася місцева жителька 1989 року народження.

СБУ класифікує вибух у будівлі поліції як терористичний акт, наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці також з'ясовують ймовірних замовників та інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Ми не виключаємо, що це могло бути замовлення від спецслужб Росії. Як ви знаєте, вони проводять вербування українців, не тільки дорослих, але й дітей. Це є такою пасткою, спецслужби вербують наших громадян задля вчинення злочинів, пропонують гроші, які потім не виплачують,

– розповіла Юлія Гірдвіліс.

За її словами, вербування починається з легких завдань через соцмережі – сфотографувати певні будівлі або об'єкти. Згодом ворог підвищує складність: наприклад просить виготовити вибухівку, передати або принести її на конкретну локацію. Коли ж людина починає розуміти, що це небезпечно, її починають шантажувати.