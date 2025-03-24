Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона.

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Правоохранители прокомментировали теракт в Одесской области

Взрыв 23 марта прогремел около 18:00: это произошло после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, по предварительным данным, могла быть взрывчатка. Известно, что женщина погибла на месте от полученных травм, а пострадавшим полицейским оказали медицинскую помощь, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Впоследствии правоохранители установили личность женщины – ею оказалась местная жительница 1989 года рождения.

СБУ классифицирует взрыв в здании полиции как террористический акт, сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители также выясняют вероятных заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Мы не исключаем, что это мог быть заказ от спецслужб России. Как вы знаете, они проводят вербовку украинцев, не только взрослых, но и детей. Это такая ловушка, спецслужбы вербуют наших граждан для совершения преступлений, предлагают деньги, которые потом не выплачивают,

– рассказала Юлия Гирдвилис.

По ее словам, вербовка начинается с легких задач через соцсети – сфотографировать определенные здания или объекты. Впоследствии враг повышает сложность: например просит изготовить взрывчатку, передать или принести ее на конкретную локацию. Когда же человек начинает понимать, что это опасно, его начинают шантажировать.