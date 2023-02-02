Підозрювана лозиною побила дівчинку до крові. Інша дитина, яка хотіла захистити маленьку постраждалу, також зазнала насилля від виховательки.

Читайте також У Почаєві чоловік жорстоко побив дитину на вулиці: підліток отримав важкі удари по голові

Била лозиною за те, що не робила уроки

У селі Мотовилівка жінка неофіційно працювала вихователькою в дитячому будинку. Відомо, що вона змушувала постраждалу дівчинку робити уроки, проте та відмовилася.

Тоді "вихователька" взяла лозину і почала нею лупцювати 9-річну. Правоохоронці стверджують, що побила до крові.

Дівчинці намагалася допомогти інша дитина, однак також стала постраждалою. Наразі поліція перевіряє отриману інформацію.

Зараз всі діти знаходяться в лікарні на обстеженні. Про побиття дитини поліції стало відомо від одного з опікунів, після чого поліція негайно відреагувала,

– повідомили медіа джерела в МВС.

Зверніть увагу Тіло у синцях: в дитсадку Ужгорода побили дитину харківської блогерки Корячки

Що цьому передувало