Подозреваемая лозиной избила девочку до крови. Другой ребенок, который хотел защитить маленькую пострадавшую, также подвергся насилию от воспитательницы.
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Била лозиной за то, что не делала уроки
В селе Мотовиловка женщина неофициально работала воспитательницей в детском доме. Известно, что она заставляла пострадавшую девочку делать уроки, однако она отказалась.
Тогда "воспитательница" взяла прутья и начала им бить 9-летнюю. Правоохранители утверждают, что избила в кровь.
Девочке пытался помочь другой ребенок, однако также стал пострадавшим. Полиция проверяет полученную информацию.
В настоящее время все дети находятся в больнице на обследовании. Об избиении ребенка полиции стало известно от одного из опекунов, после чего полиция немедленно отреагировала,
– сообщили медиа источники в МВД.
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Что этому предшествовало
- Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил общественность о том, что в Фастовском районе Киевской области воспитательница издевалась над ребенком. Женщина пытала 9-летнюю девочку – на теле потерпевшей обнаружили сеченные раны.
- Как выяснилось, такие методы "воспитания" в заведении применяли уже не впервые. Все 19 детей детского дома отправили в больницу на обследование.
- В то же время, 51-летнюю злоумышленницу задержали и поместили в изолятор. Теперь женщине грозит до 6 лет лишения свободы.