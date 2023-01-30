Як стало відомо, жінка на ім’я Ембер Уотерман шукала вагітну жінку, яку планувала викрасти та вбити. І це все заради того, щоб вкрасти ненароджену дитину.

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У США жінка застрелила вагітну, аби забрати її дитину

Так, Ембер Уотерман створила фейковий акаунт у фейсбуці і відгукнулася на пост однієї матері-одиначки Келлі, яка шукала одяг для вагітних. На щастя, жінки так і не зустрілись.

Однак 31 жовтня Ембер Уотерман викрала вагітну Ешлі Буш, після чого застрелила і витягла з її тіла дитину. Слідчі з'ясували, що труп жінки убивця спалила, а останки закопала.

Водночас Ембер Уотерман не визнала себе винною і тепер чекає на суд, який відбудеться у червні 2023 року.

З доказів було знайдено кров у машині злочинниці та свідчення її чоловіка, у розмові з яким вона зізналася, що вбила Ешлі Буш. Чоловік Уотерман також підтвердив, що допоміг їй спалити тіло жінки та сховати останки.

До речі, чоловік Уотерман, затриманий за співучасть, також не визнав себе винним. А викрадена парою дочка загиблої Ешлі Буш, за повідомленнями ЗМІ, загинула.

На Київщині викрили ще двох окупантів, які зґвалтували вагітну

Раніше стало відомо, що правоохоронці оголосили підозру двом російським загарбникам. Вони зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині.

Так, двоє озброєних окупантів удень на вулиці накинулися на місцеву мешканку, побили її, вибили зуби та, приставивши до спини автомата, змусили зайти до будинку, де зґвалтували. Потерпіла сказала загарбникам, що вагітна та благала її не чіпати, однак це не зупинило нападників.