Как стало известно, женщина по имени Эмбер Уотерман искала беременную женщину, которую планировала похитить и убить. И это все ради того, чтобы украсть нерожденного ребенка.

Обратите внимание Во Львовской области мужчина жестоко убил беременную жену и перерезал себе горло

В США женщина застрелила беременную, чтобы забрать ее ребенка

Так, Эмбер Уотерман создала фейковый аккаунт в фейсбуке и отозвалась на пост одной матери-одиночки Келли, которая искала одежду для беременных. К счастью, женщины так и не встретились.

Однако 31 октября Эмбер Уотерман украла беременную Эшли Буш, после чего застрелила и вытащила из ее тела ребенка. Следователи выяснили, что труп женщины убийца сожгла, а останки закопала.

В то же время Эмбер Уотерман не признала себя виновной и теперь ждет суд, который состоится в июне 2023 года.

Из доказательств была обнаружена кровь в машине преступницы и свидетельство ее мужа, в разговоре с которым она призналась, что убила Эшли Буш. Муж Уотерман также подтвердил, что помог ей сжечь тело женщины и спрятать останки.

Кстати, муж Уотерман, задержанный за соучастие, тоже не признал себя виновным. А похищенная парой дочь погибшей Эшли Буш, по сообщениям СМИ, погибла.

На Киевщине разоблачили еще двух оккупантов, изнасиловавших беременную

Ранее стало известно, что правоохранители объявили подозрение двум российским захватчикам. Они изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей в Киевской области.

Так, двое вооруженных оккупантов днем на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомата, заставили зайти в дом, где изнасиловали. Потерпевшая сказала захватчикам, что беременная и умоляла ее не трогать, однако это не остановило нападающих.