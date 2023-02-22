Моторошні деталі розповіли прокурори Золочівської окружної прокуратури.
Важливо На Херсонщині окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку
За даними слідства, чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Останніх часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток.
Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до дитини, щоби та мовчала і не розказувала нікому про вчинене. Зрештою, дівчинка самостійно повідомила правоохоронців про жахи, які пережила.
Як покарають ґвалтівника
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Його звинувачують за статтею 152 про зґвалтування малолітньої особи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Моторошні випадки ґвалтування дітей
- У селі Адамівка на Дніпропетровщині у квітні 2021 року неповнолітній хлопець зґвалтував малолітню дівчинку. ЗМІ повідомляють, що вони певний час жили разом. Також пишуть, що підлітку – 15 років, а його жертві ледь виповнилося 2.
- Того ж року у Дніпрі до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її 11-річного сина протягом 2 місяців ґвалтував однокласник. Згодом із дитиною працювали фахівці. Однак факт сексуального насильства не підтвердився.
- У Запоріжжі 21 червня 2019 року затримали 52-річного збоченця, який зґвалтував 12-річну дівчинку у під'їзді, а ще й знімав то на відео. Раніше він вже поставав перед законом за аналогічним звинуваченням.