Моторошні деталі розповіли прокурори Золочівської окружної прокуратури.

Важливо На Херсонщині окупанти протягом 4 місяців ґвалтували жінку

За даними слідства, чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Останніх часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток.

Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до дитини, щоби та мовчала і не розказувала нікому про вчинене. Зрештою, дівчинка самостійно повідомила правоохоронців про жахи, які пережила.

Як покарають ґвалтівника

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Його звинувачують за статтею 152 про зґвалтування малолітньої особи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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