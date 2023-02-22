Жуткие детали рассказали прокуроры Золочевской окружной прокуратуры.
Важно В Херсонской области оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину
По данным следствия, мужчина проживал в одном доме вместе с родным братом, его сожительницей и ее детьми. Последние часто оставляли ему ухаживать, а он, пользуясь отсутствием взрослых, систематически насиловал одну из девочек.
После изнасилований мужчина применял психологическое давление и угрозы ребенку, чтобы она молчала и не рассказывала никому о содеянном. В конце концов, девочка самостоятельно сообщила правоохранителям о переживших ужасах.
Как накажут насильника
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт. Его обвиняют по статье 152 об изнасиловании малолетнего лица. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Жуткие случаи изнасилования детей
- В селе Адамовка на Днепропетровщине в апреле 2021 года несовершеннолетний парень изнасиловал малолетнюю девочку. СМИ сообщают, что они некоторое время жили вместе. Также пишут, что подростку – 15 лет, а его жертве едва исполнилось 2.
- В том же году в Днепре в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 11-летний сын в течение 2 месяцев насиловал одноклассник. Впоследствии с ребенком работали специалисты. Однако факт сексуального насилия не подтвердился.
- В Запорожье 21 июня 2019 года задержали 52-летнего извращенца, который изнасиловал 12-летнюю девочку в подъезде, а еще и снимал на видео. Ранее он уже представал перед законом по аналогичному обвинению.