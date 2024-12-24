Больше всего боев за прошедшие сутки зафиксировали именно на Курском направлении, тяжелая ситуация и на других. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Оккупанты продвигаются возле Покровска и атакуют на Харьковщине: обзор фронта от ISW

Какая ситуация на фронте на 24 декабря

На Харьковском направлении вчера произошло 4 боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

Враг пытается продвигаться возле Макеевки: смотрите на карте

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 9 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лысовка и Успеновка.

Противник наступает возле Нового труда: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.

Россияне давят на Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

Оккупанты активизировались возле Нового Комара: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 2 вражеских штурма в районе Белогорья.

На Ореховском направлении враг 4 раза безуспешно пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобково.

На Приднепровском направлении трижды, без успеха, войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

В Курской области наши защитники отбили 46 вражеских штурмов, противник нанес по позициям наших воинов 385 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.