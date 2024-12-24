Больше всего боев за прошедшие сутки зафиксировали именно на Курском направлении, тяжелая ситуация и на других. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте на 24 декабря
На Харьковском направлении вчера произошло 4 боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.
Враг пытается продвигаться возле Макеевки: смотрите на карте
На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 9 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лысовка и Успеновка.
Противник наступает возле Нового труда: смотрите на карте
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.
Россияне давят на Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.
Оккупанты активизировались возле Нового Комара: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 2 вражеских штурма в районе Белогорья.
На Ореховском направлении враг 4 раза безуспешно пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобково.
На Приднепровском направлении трижды, без успеха, войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.
В Курской области наши защитники отбили 46 вражеских штурмов, противник нанес по позициям наших воинов 385 артиллерийских обстрелов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.