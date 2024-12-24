Найбільше боїв впродовж минулої доби зафіксували саме на Курському напрямку, важка ситуація і на інших. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті на 24 грудня

На Харківському напрямку вчора відбулося 4 бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

Ворог намагається просуватися біля Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 9 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

Противник наступає біля Нового труда: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

Росіяни тиснуть на Курахове: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

Окупанти активізувалися біля Нового Комара: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 2 ворожих штурми в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.

На Придніпровському напрямку тричі, без успіху, війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.

У Курській області наші оборонці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.