Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Однією з найскладніших залишається ситуація поблизу Покровська на Донеччині.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Російські війська поступово просуваються на південь і південний захід від Покровська , але залишається незрозумілим, чи зможуть окупанти використати ці здобутки, щоб захопити місто, чи вони мають намір просунутися до адміністративного кордону Донецької області. Судячи з геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно просунулися на південь і в межах східної Нововасилівки (на південний захід від Покровська).



, але залишається незрозумілим, чи зможуть окупанти використати ці здобутки, щоб захопити місто, чи вони мають намір просунутися до адміністративного кордону Донецької області. Судячи з геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно просунулися на південь і в межах східної Нововасилівки (на південний захід від Покровська). На жаль, російські війська також просунулися в межах українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, як українські війська відбивають російський механізований штурм на південь від Кругленького (на південний схід від Коренево). Це вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися по дорозі Новоіванівка – Мала Локня на південь від населеного пункту.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, як українські війська відбивають російський механізований штурм на південь від Кругленького (на південний схід від Коренево). Це вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися по дорозі Новоіванівка – Мала Локня на південь від населеного пункту. 23 грудня російські війська продовжили наземні атаки на Харківському напрямку , але підтвердження просування окупантів немає. Росіяни вели наступальні дії на північ від Харкова в районі Гоптівки, Глибокого та Високої Яруги; на північний схід від Харкова поблизу Стариці та Вовчанська; і на південний захід від Вовчанська біля Бугруватки.



, але підтвердження просування окупантів немає. Росіяни вели наступальні дії на північ від Харкова в районі Гоптівки, Глибокого та Високої Яруги; на північний схід від Харкова поблизу Стариці та Вовчанська; і на південний захід від Вовчанська біля Бугруватки. Російські війська просунулися на Куп'янському напрямку під час продовження наступальних дій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 23 грудня. На геолокаційних кадрах можна побачити, що окупанти просунулися під час механізованого штурму траси Р-79. у південному Загризовому (на захід від Сватового).



під час продовження наступальних дій уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 23 грудня. На геолокаційних кадрах можна побачити, що окупанти просунулися під час механізованого штурму траси Р-79. у південному Загризовому (на захід від Сватового). Окупаційна армія атакувала на північний схід від Сіверська в районі Серебрянки та Білогорівки; на схід поблизу Верхньокам'янського; на південний схід біля Виїмки та Івано-Дарівки; і на південний захід біля Васюківки. Однак просунутися окупантам не вдалося.



в районі Серебрянки та Білогорівки; на схід поблизу Верхньокам'янського; на південний схід біля Виїмки та Івано-Дарівки; і на південний захід біля Васюківки. Однак просунутися окупантам не вдалося. 22 і 23 грудня російські війська вели наступальні операції біля самого Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Ступочок, Білої Гори та Предтечиного. За даними ISW, підтверджених наступів окупантів не було.



та на південь від Часового Яру біля Ступочок, Білої Гори та Предтечиного. За даними ISW, підтверджених наступів окупантів не було. На жаль, незначне просування також є на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до вулиці Грушевського на півночі Торецька. Окупанти продовжували наступальні дії під самим Торецьком; на північний схід від міста біля Дачного і Диліївки; на схід від біля Дружби; і на захід біля Щербинівки.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до вулиці Грушевського на півночі Торецька. Окупанти продовжували наступальні дії під самим Торецьком; на північний схід від міста біля Дачного і Диліївки; на схід від біля Дружби; і на захід біля Щербинівки. 23 грудня російські війська продовжили наступ на Курахівському напрямку, однак в ISW не підтвердили просування. Росіяни продовжували штурм під самим Кураховим; на північний захід від міста поблизу Петропавлівки, Сонцівки, Ясенового, Старих Тернів; і на захід в напрямку Дачного та Андріївки.

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Незначне просування росіян було на Вугледарському напрямку. Окупанти продовжували атакувати на північ від Вугледара в районі Успенівки та на північний захід в районі Костянтинополя, Костянтинопольського, Янтарного, Багатиря та Розлива.



Окупанти продовжували атакувати на північ від Вугледара в районі Успенівки та на північний захід в районі Костянтинополя, Костянтинопольського, Янтарного, Багатиря та Розлива. Російські сили нещодавно просунулися в районі Великої Новосілки . Ворожі війська продовжували наступ біля самої Великої Новосілки; на північ біля Нового Комара; на північний схід біля Роздольного; на південь біля Благодатного, Сторожевого, Макарівки; і на південний захід біля Новодарівки.



. Ворожі війська продовжували наступ біля самої Великої Новосілки; на північ біля Нового Комара; на північний схід біля Роздольного; на південь біля Благодатного, Сторожевого, Макарівки; і на південний захід біля Новодарівки. Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області , однак підтверджень просування немає. Окупанти продовжували атакувати на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) та Нестерянки.



, однак підтверджень просування немає. Окупанти продовжували атакувати на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) та Нестерянки. Окупанти 22 і 23 грудня продовжували наступальні операції на Дніпровському напрямку та на островах у дельті Дніпра, але не здійснили жодного підтвердженого просування

Ситуація на фронті за 23 грудня / Карти ISW