Прокуроры установили уже более 150 случаев сексуального насилия со стороны российских военнослужащих. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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Оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину
С начала полномасштабной военной агрессии России прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия. Уже сообщено о подозрении 6 российским солдатам. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 оккупантов, одного захватчика – засудили.
Как стало известно, в Херсонской области оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.
Также зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали.
Кроме этого, прокуроры обнаружили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.
Другие случаи сексуального насилия со стороны оккупантов
- Российский военнослужащий Никита Чибрин рассказал журналистам, как оккупанты насиловали женщин и совершали другие преступления в Киевской области в начале полномасштабного вторжения.
- Андрей Ермак сообщил, когда правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, то нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а затем жестоко убили. Также в городе обнаружили парня, которому перед казнью отрезали половые органы.
- Также сообщалось, что в Луганской области 10 оккупантов изнасиловали 12-летнюю девочку.
- В Херсонской области один из захватчиков признался, как военные изнасиловали несовершеннолетнюю и застрелили женщину. Оккупант рассказал всю правду о преступлениях своих собратьев.