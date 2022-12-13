Прокуроры установили уже более 150 случаев сексуального насилия со стороны российских военнослужащих. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

К теме Самой молодой жертве сексуального насилия со стороны россиян – 4 года, самой старшей – 85

Оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину

С начала полномасштабной военной агрессии России прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия. Уже сообщено о подозрении 6 российским солдатам. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 оккупантов, одного захватчика – засудили.

Как стало известно, в Херсонской области оккупанты в течение 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

Также зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или имеющих отношение к ВСУ, забирали из семей, пытали.

Кроме этого, прокуроры обнаружили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

Другие случаи сексуального насилия со стороны оккупантов