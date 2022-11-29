Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что именно специальный международный трибунал по преступлению агрессии против Украины позволит восстановить справедливость и наказать всех виновных в ужасных преступлениях.

Важно Дикость и варварство: истории украинских женщин, которых насиловали русские солдаты

В Изюме оккупанты жестоко издевались над людьми

По словам Ермака, когда правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а затем жестоко убили. Также в городе обнаружили парня, которому перед казнью отрезали половые органы.

Мы находим такие страшные вещи каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт. Нет никаких сомнений в том, что Россия несет полную ответственность за содеянное. Российские солдаты и их командиры, совершившие военные преступления, будут привлечены к ответственности. Однако этого недостаточно. К уголовной ответственности за преступление агрессии следует привлечь российских должностных лиц,

– отметил руководитель ОП.

Обратите внимание! За время полномасштабной войны России против Украины совершено более 47,9 тысяч военных преступлений, погибло более 8,4 тысяч мирных жителей, в том числе 440 детей. Уничтожены 46 тысяч домов и десятки тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди прочего, разрушены 1,4 тысячи заведений для детей. 11,4 тысяч юных украинцев были принудительно вывезены за пределы страны.

Зверства россиян в Украине

В Киевской области российские захватчики во всех населенных пунктах убивали и пытали людей. Это имело явные признаки геноцида.

При выходе из городов оккупанты расстреливали всех, кого видели.

В Буче часть из убитых во время оккупации россияне закапывали в братских могилах. Одну из них сделали рядом с местной церковью.

Пропаганда Кремля сразу начала говорить, что все это будто фейк. Впрочем, спутниковые снимки подтвердили, что людей убивали в течение всего времени оккупации.

Достойно внимания – 14-летняя девочка забеременела после изнасилования 5 россиянами: смотрите видео