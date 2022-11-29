Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що саме спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України дасть змогу відновити справедливість і покарати всіх винних у жахливих злочинах.

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В Ізюмі окупанти жорстоко знущалися з людей

За словами Єрмака, коли правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Також у місті виявили хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи.

Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт. Немає жодних сумнівів у тому, що Росія несе повну відповідальність за скоєне. Російські солдати та їхні командири, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Однак цього недостатньо. До кримінальної відповідальності за злочин агресії слід притягти російських посадових осіб,

– зазначив керівник ОП.

Зверніть увагу! За час повномасштабної війни Росії проти України скоєно понад 47,9 тисячі воєнних злочинів, загинуло більш як 8,4 тисячі мирних жителів, зокрема 440 дітей. Знищено 46 тисяч будинків і десятки тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Серед іншого, зруйновано 1,4 тисячі закладів для дітей. 11,4 тисячі юних українців були примусово вивезені за межі країни.

Звірства росіян в Україні

На Київщині російські загарбники у всіх населених пунктах вбивали та катували людей. Це мало явні ознаки геноциду.

Під час виходу з міст окупанти розстрілювали всіх, кого бачили.

У Бучі частину з вбитих під час окупації росіяни закопували у братських могилах. Одну з таких зробили поряд із місцевою церквою.

Пропаганда Кремля одразу почала говорити, що все це буцімто фейк. Втім, супутникові знімки підтвердили, що людей вбивали протягом всього часу окупації.

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