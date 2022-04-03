Тіла досі залишаються лежати просто посеред вулиці мирної Бучі на Київщині. На кадрах видно, що вбиті не були військовими – це мирні чоловіки та жінки.

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На території Бучі тіла людей лежать посеред вулиць: їх повбивали росіяни

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв'язаними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози,

– написав Подоляк.

Політик додав: "Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?".

Вороги по-звірячому вбивали людей посеред вулиць Бучі / Фото Reuters, 18+

"Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні російськими фашистами. Ці тижні в окупації в Бучі були справжнім пеклом для людей. Росіяни – це злочинці, тварини, до яких не має бути жодної пощади", – мовиться у повідомленні громади Київщини.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким всіх загиблих. Це не можна пробачити ніколи. Цинічний окупант має бути покараний за всі звірства на Українській землі!

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