Тела до сих пор остаются лежать прямо посреди улицы мирной Бучи Киевской области. На кадрах видно, что убитые не были военными – это мирные мужчины и женщины.

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На территории Бучи тела людей лежат посреди улиц: их убили русские

Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, застреленными русскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы,

– написал Подоляк.

Политик добавил: "Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?"

Враги зверски убивали людей посреди улиц Бучи / Фото Reuters, 18+

"Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими фашистами. Эти недели в оккупации в Буче были настоящим адом для людей. Россияне – это преступники, животные, к которым не должно быть никакой пощады", – говорится в сообщении общины Киевщины.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким всех погибших. Это нельзя простить никогда. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!

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