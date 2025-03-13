Сейчас полицейские устанавливают все детали трагедии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве подросток загорелся на вагоне электрички

В сети днем начали распространяться жуткие кадры, как человек загорелся на вагоне электрички в Киеве. Местные телеграм-каналы писали, что между вагонами поезда "Киев-Козятин" парня поразило электрическим током после чего занялось пламя, которое тушили огнетушителем.

По предварительной информации правоохранителей, 12-летний парень вылез на вагон электрички и его поразило электрическим током. После этого несовершеннолетний загорелся и получил тяжелые ожоги.

Сейчас подростка госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работают следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и ювенальные полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.

Важно! Полицейские предостерегают подростков от подобных опасных развлечений и напоминают, что взбираться на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии. Взрослые должны контролировать досуг детей и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения.

Пока неизвестны ни причины, почему подросток вылез на вагон электрички, ни в каком состоянии он сейчас находится.

Подобная трагедия недавно произошла в Одессе. Там двое подростков 16 и 13 лет залезли на вагон поезда, но их ударило током. К сожалению, один из юношей 16 лет погиб сразу, другой 13-летний парень – впоследствии в больнице.