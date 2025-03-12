Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.

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Счастливый конец поиска пропавшего ребенка

Вечером 11 марта полицейские получили сообщение, что в поселке Черновцы Могилев-Подольского района исчез трехлетний мальчик Остап. Правоохранители привлекли кинологов со служебными собаками, спасателей, пограничников, военнослужащих и жителей поселка.

Было лишь известно, что мальчик вышел с собакой за пределы двора и ушел в неизвестном направлении. Ребенка искали в заброшенных домах, чащах, колодцы, в оврагах и на полях.

Трехлетнего мальчика из поселка Черновцы искали 300 человек / Фото полиции Винницкой области

К счастью, уже утром 12 марта Остапа нашли и вернули домой. Полицейские не говорят, где трехлетний ребенок пересидел ночь.

Начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Зарина Маевская написала, что маленького Остапа увидел местный житель Андрей. Парень гулял вместе со своей собакой Барбосом у реки за несколько километров от дома бабушки. История закончилась хорошо, сейчас мальчик находится дома.

Подобная история была в 2024 году в Краматорске. Тогда из своего дома исчез двухлетний мальчик, которого нашли только на следующее утро. Всю ночь продолжались поиски ребенка, а его мать даже не знала об исчезновении, ведь вела асоциальный образ жизни. Благодаря сообщению бабушки мальчика и слаженной работе полиции его удалось найти.