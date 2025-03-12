Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Вінницької області.

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Щасливий кінець пошуку зниклої дитини

Увечері 11 березня поліцейські отримали повідомлення, що в селищі Чернівці Могилів-Подільського району зник трирічний хлопчик Остап. Правоохоронці залучили кінологів зі службовими собаками, рятувальників, прикордонників, військовослужбовців та мешканців селища.

Було лише відомо, що хлопчик вийшов із собакою за межі двору і пішов у невідомому напрямку. Дитину шукали в покинутих будинках, хащах, колодязі, в ярах та на полях.

Трирічного хлопчика із селища Чернівці шукали 300 людей / Фото поліції Вінницької області

На щастя, вже зранку 12 березня Остапа знайшли та повернули додому. Поліцейські не кажуть, де трирічна дитина пересиділа ніч.

Начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Заріна Маєвська написала, що маленького Остапа побачив місцевий житель Андрій. Хлопець гуляв разом зі своїм собакою Барбосом біля річки за кілька кілометрів від будинку бабусі. Історія закінчилася добре, наразі хлопчик знаходиться вдома.

Подібна історія була у 2024 році у Краматорську. Тоді зі свого дому зник дворічний хлопчик, якого знайшли лише наступного ранку. Усю ніч тривали пошуки дитини, а її мати навіть не знала про зникнення, адже вела асоціальний спосіб життя. Завдяки повідомленню бабусі хлопчика та злагодженій роботі поліції його вдалося знайти.