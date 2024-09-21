Полицейские Донетчины сообщили, что поиски продолжались всю ночь. Правоохранители направили обращение на лишение родительских прав матери, которая даже не знала об исчезновении сына.

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Исчезновение ребенка в Краматорске

В пятницу, 20 сентября, в полицию Краматорска поступило сообщение об исчезновении ребенка в частном секторе старой части города. Бабушка мальчика рассказала, что внук был на улице, а около шести она обнаружила, что калитка на улицу открыта.

В момент исчезновения ребенка матери дома не было. Известно, что она ведет асоциальный образ жизни и уже один раз была лишена родительских прав в отношении старшей дочери. После рождения сына ситуация не изменилась: только в этом году на женщину дважды составлялись административные материалы за невыполнение родительских обязанностей, – рассказали полицейские.

Правоохранители отметили, что месяц назад ювенальные полицейские уже доставляли мальчика на медицинское обследование из-за его запущенного состояния.

Мать мальчика нашли возле одного из магазинов – она находилась навеселе и об исчезновении ребенка ничего не знала.

Ребенка удалось найти около 9 утра. Оказалось, что мальчика забрали в свой дом посторонние люди, поскольку он находился на улице без присмотра взрослых. Сейчас его поместили в больницу, а матери грозит лишение родительских прав.

Исчезновение и спасение ребенка в Краматорске / полиция