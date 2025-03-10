Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

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Подростка насмерть ударило током

Правоохранители рассказали, что происшествие имело место возле железнодорожной станции на Балтской дороге. Подростки поднялись на неподвижный поезд, где их ударило током.

К сожалению, один из них погиб, второму оказывается помощь,

– сообщили в полиции.

По состоянию на вечер сообщалось, что на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, сотрудники ГСЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

Полиция также в очередной раз предостерегает подростков от подобных опасных развлечений и напоминает, что подниматься на крыши вагонов, открывать электрощиты или двери трансформаторных подстанций смертельно опасно. Током может поразить не только при касании, но и на расстоянии.

Также там обратились к взрослым с просьбой контролировать досуг детей и постоянно напоминать им основные правила безопасного поведения. "Помните, что железная дорога – не место для развлечений", – пишет одесская полиция.