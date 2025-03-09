Чтобы его достать, с контактного рельса даже снимали напряжение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.
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Как мужчина оказался на путях метро в Киеве
На станции метро Святошино мужчина оказался на путях, где курсируют поезда.
Как в столичном метрополитене, для безопасного поднятия пассажира с рельсов пришлось временно обесточить контактный рельс.
Мужчина оказался на путях метро в Киеве: смотрите видео
До прибытия поезда мужчину вытащили на платформу и передали правоохранителям.
Как и почему мужчина там оказался –пока не известно. Однако, на видео заметно, что он ходил вдоль путей, что может свидетельствовать о том, что он самостоятельно спустился вниз.
Напомним, в Киеве двадцатилетний юноша получил сложные травмы, пытаясь спуститься по балюстраде эскалатора метро станции "Крещатик".