О большом скоплении пассажиров возле метро и наземного общественного транспорта 24 Канал пишет со ссылкой на местные сообщества.

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Коллапс в общественном транспорте Киева 25 февраля

Утренний коллапс в столичном метрополитене начался после отбоя воздушной тревоги. Во время опасности метро используется как укрытие, пишет Киевская городская государственная администрация. На станциях скопились люди, которые находились в метро во время тревоги и те, кто ожидает прибытия поезда. Метрополитен уже начал работать в режиме перевозок, количество поездов на линиях постепенно увеличивается.

Сейчас интервалы прибытия поездов составляют: 5 минуты на "красной" линии, 4:30 – на "синей" и 6 минут – на "зеленой".

Кроме того, осуществляется транзитная выдача поездов из электродепо до наиболее загруженных пассажирами станций, чтобы обеспечить их перевозки,

– сообщили в КГГА.

Толпы в метро Киева: видео

Утром в столице была длительная воздушная тревога, отбой которой был в 08:30. В сети пишут, что коллапс произошел во время часа пик, когда большинство киевлян и гостей города едут по делам.

Утренний коллапс в столичном метро наблюдается после отбоя тревоги: смотрите видео

Также жители столицы публикуют кадры огромных очередей на остановках наземного общественного транспорта.

Люди попали в толпы, ожидая общественный транспорт в столице: видео

Коллектив метрополитена прилагает максимум усилий, чтобы возможно было восстановить нормальный график движения поездов, а также обеспечивать работу подземных станций в режиме укрытия.

Неоднократная остановка общественного транспорта в Киеве во время воздушных тревог приводила к транспортным проблемам и неудобствам для жителей.

Городские власти ввели правило об остановке коммунального транспорта для безопасности людей, а метро во время тревоги не может нормально функционировать, потому что работает как укрытие. В столице обсуждают изменение этих правил, чтобы был баланс между безопасностью пассажиров и нормальным функционированием транспорта во время тревог.