Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Почему в Киеве загрязненный воздух

В 07:35 в КГГА предупредили, что в Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Причиной этого стало повышение концентрации взвешенных веществ – пыли. Это произошло из-за того, что в столице маловетреная погода, и при повышенном атмосферном давлении примеси не рассеиваются.

По данным IQAir, на 08:20 Киев занимает 17 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.

Уровень загрязненности в Киеве / Скриншот

До улучшения ситуации с состоянием воздуха киевлянам порекомендовали:

закрыть окна,

ограничить пребывание на улице,

пить много воды,

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

К слову, следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно в приложении Киев Цифровой.

Ранее в Киеве также фиксировали загрязненный воздух. Так, 24 февраля в столице также было скопление пыли. Загрязнение было настолько сильным, что Киев занял 6 место среди самых загрязненных городов мира.